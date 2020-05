Il caso Collini è il film stasera in tv giovedì 7 maggio 2020 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il caso Collini film stasera in tv: cast

La regia è di Marco Kreuzpaintner. Il cast è composto da Elyas M’Barek, Alexandra Maria Lara, Heiner Lauterbach, Franco Nero, Manfred Zapatka, Jannis Niewöhner, Rainer Bock, Catrin Striebeck, Peter Prager, Hannes Wegener, Falk Rockstroh.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il caso Collini film stasera in tv: trama

Nel 2001, Fabrizio Collini (Franco Nero), operaio italiano in pensione e residente da 35 anni in Germania, uccide a sangue freddo con tre colpi di pistola l’anziano Hans Meyer, un ricco industriale noto in tutto il Paese. Un omicidio apparentemente inspiegabile. Il caso è affidato all’avvocato d’ufficio Caspar Leinen, al suo primo processo importante. Caspar accetta di difendere Collini anche se conosceva bene la vittima. Hans Meyer, infatti, era stato una specie di padre per lui, lo aveva aiutato negli studi e gli aveva addirittura regalato una macchina…

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il caso Collini streaming

Il caso Collini streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Il caso Collini film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili