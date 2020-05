Pelé è il film stasera in tv giovedì 7 maggio 2020 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Pelé film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Pelé: Birth of a Legend

USCITO IL: 26 maggio 2016

GENERE: Biografico, Drammatico

ANNO: 2016

REGIA: Jeff Zimbalist, Michael Zimbalist

CAST: Kevin de Paula, Leonardo Lima Carvalho, Diego Boneta, Vincent D’Onofrio, Rodrigo Santoro

DURATA: 107 Minuti

Pelé film stasera in tv: trama

È l’incredibile storia vera del leggendario giocatore di calcio che (sembra una fiaba) a 17 anni lascia la sua vita da semplice ragazzo di strada e porta la nazionale brasiliana alla vittoria del suo primo mondiale nel 1958. Nato in povertà, affronta un’infanzia difficile: la vita poverissima, il rapporto con il padre, i suoi primi successi da calciatore fino alla Coppa del Mondo vinta a soli 17 anni.

Ma Pelé un ragazzo indomabile e pronto a superare ogni tipo di ostacolo, dal carattere fiero e dolce al tempo stesso. Con il suo modo di giocare a calcio non propriamente ortodosso e il suo carattere, Pelé riesce a raggiungere le vette più alte dello sport esaltando un intero Paese e non solo, diventando poi il più grande calciatore di tutti i tempi. LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE SUL FILM

Pelè film stasera in tv: curiosità

Nel film fa un cameo il vero Pelé. Quando la Nazionale brasiliana è in ritiro nell’albergo svedese e i calciatori cominciano a giocare a pallone, Pelé con una pallonata fa rovesciare la zuccheriera di signore seduto ad un tavolino. Quando il signore si gira, si rivela essere il vero Pelé.

Nella versione italiana la telecronaca della partita finale dei mondiali 1958 è stata doppiata da Bruno Pizzul, nostro storico cronista sportivo.

Nel film appare in un cameo anche il calciatore italiano Campione del Mondo Luca Toni.

Il film è stato presentato in anteprima monciale il 23 aprile 2016 al Tribeca Film Festival, nella sezione Special Screening.

Pelé film stasera in tv: trailer

