Juno è il film stasera in tv venerdì 8 maggio 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Juno film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 4 aprile 2008

GENERE: Commedia, Drammatico

ANNO: 2007

REGIA: Jason Reitman

CAST: Ellen Page, Michael Cera, Jennifer Garner, Jason Bateman, Olivia Thirlby, J.K. Simmons, Allison Janney, Rainn Wilson

DURATA: 92 Minuti

Juno film stasera in tv: trama

L’adolescente Juno MacGuff, sedici anni e tanti sogni nel cassetto, trascorre qualche ora di passione con il suo migliore amico Paulie. Si tratta solo di una volta, ma tanto basta perché la ragazza rimanga incinta. Accantonata l’iniziale idea di un aborto, Juno, con l’appoggio di Paulie, della sua amica Leah e dei suoi genitori, coppia di ampie vedute, decide di dare il piccolo in adozione e si mette alla ricerca della famiglia perfetta. La individua in Mark e Vanessa Loring (interpretati da Jennifer Garner e Jason Bateman), coppia affiatata e desiderosa di adottare quel bimbo che la natura non ha loro concesso.

Juno film stasera in tv: curiosità

Il film ha vinto il premio Oscar per la migliore sceneggiatura originale.

La storia è stata scritta da una blogger, di nome Diablo Cody, incredibilmente scovata su internet dai produttori.

Juno streaming

Juno streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Juno film stasera in tv: trailer

