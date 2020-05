La Ruota delle Meraviglie è il film stasera in tv venerdì 8 maggio 2020 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

La Ruota delle Meraviglie film stasera in tv: scheda

TITOLO ORIGINALE: Wonder Wheel

USCITO IL: 13 dicembre 2017

GENERE: Drammatico

ANNO: 2017

REGIA: Woody Allen

CAST: Kate Winslet, Justin Timberlake, Juno Temple, James Belushi, Max Casella, Tony Sirico, Steve Schirripa, Jack Gore, David Krumholtz, Robert C. Kirk, Tommy Nohilly, Tom Guiry, Bobby Slayton

DURATA: 101 Minuti

La Ruota delle Meraviglie film stasera in tv: trama

La trama del film si nutre del rimpianto e delle suggestioni di un signore di ottima memoria e con un tuffo spazio temporale ci ritroviamo nel 1950 nel luogo simbolo di New York e della ripresa americana post bellica: la Wonder Wheel (la ruota delle meraviglie) di Coney Island. La trama si sviluppa tra le fragili speranze e nuovi sogni di quattro personaggi, le cui vite si intrecciano tra storie di passione e tradimenti in un clima di inganno e tensione che contrasta la spensieratezza dei turisti. i protagonisti della storia sono:

Ginny (Kate Winslet) fa la cameriera in un modesto ristorante di pesce è ex attrice emotivamente instabile con un passato di alcolista. Ha un figlioletto piromane e un marito, Humpty, sposato per disperazione.

Humpty (Jim Belushi) con le sue canottiere logore, la barba incolta e le sbronze facili, fa il giostraio a Coney Island.

Mickey Rubin (Justin Timberlake) è un bagnino di bell’aspetto che coltiva aspirazioni da commediografo e guarda il mondo e gli altri come fonte di ispirazione per il suo primo lavoro.

Carolina (Juno Temple) è la figlia di Humpty, che torna a sorpresa per nascondersi nell’appartamento del padre e sfuggire alla banda di ganster dell’ ex marito che le dà la caccia perché ha fatto la spia all’Fbi.

La Ruota delle Meraviglie film stasera in tv: recensione

La pellicola è l’ultimo dei capolavori di Woody Allen, che sembra avere abbandonato per sempre la sua vena comica. Come nei suoi ultimi filn anche qui Alley scrive e dirige un dramma arricchito di spunti di thriller e di gangster movie. Il cast è di per sé una certezza della qualità del film, visto la presenza di attori del calibro del premio Oscar Kate Winslet, Jim Belushi, attore sempre diviso tra ruoli comici e seri e del pluripremiato Justin Timberlake.

La pittoresca Coney Island, con la spiaggia, la passerella e le scintillanti attrazioni lungo il litorale fa da sfondo al racconto e Woody Allen ricostruisce con cura e precisione l’atmosfera dell’ambientazione di quell’epoca in modo eccezionale. Per far questi si è circondato di collaboratori e professionisti al top e che già in passato hanno collaborato con lui: Vittorio Storaro alla fotografia, Santo Loquasto per le scenografie e Suzy Bezinger per i costumi. Gli ingrendenti di un ottimo film ci sono tutti. Non resta che andarlo a vedere.

L’OPINIONE. La pellicola è l’ultimo dei capolavori di Woody Allen, che sembra avere abbandonato per sempre la sua vena comica. Il regista scrive e dirige un dramma arricchito di spunti di thriller e di gangster movie. Il cast è di per sé una certezza, vista la presenza di Kate Winslet, Jim Belushi e Justin Timberlake. VOTO 4/5

La Ruota delle Meraviglie film stasera in tv: curiosità

Questo film è la cinquantesima opera firmata dal grande Woody Allen.

La ruota delle meraviglie ha chiuso la 55ma edizione del New York Film Festival.

La ruota delle meraviglie è una produzione Amazon.

Il presidente di Amazon Studios, Roy Price, è stato sospeso per le denunce ricevute in merito ai suoi presunti comportamenti sessuali.

La Ruota delle Meraviglie streaming

La Ruota delle Meraviglie streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

La Ruota delle Meraviglie film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=VyVmmbmT98Q

