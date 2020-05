Lupin III La lampada di Aladino è il film stasera in tv sabato 9 maggio 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Lupin III La lampada di Aladino film stasera in tv: cast

GENERE: Animazione, Azione

ANNO: 2008

REGIA: Tetsuro Amino

DURATA: 91 minuti

Lupin III La lampada di Aladino film stasera in tv: trama

Lupin vice una “lampada magica” e si trova in possesso di un genio. Tuttavia, il suo ultimo colpo delle 19:00 è l’ultima cosa che ricorda. Trovandosi a Singapore, Lupin deve combattere la sua battaglia contro le forze del colonnello Garlic e scoprire il segreto dietro la lampada. Ma ogni volta che l’orologio suona le 19:00, la sua memoria si cancella! Come potrà Lupin comporre questo intricato puzzle, quando non ricorda nemmeno quello che sta facendo?

Lupin III La lampada di Aladino streaming

Lupin III La lampada di Aladino streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

