Richard Missione Africa è il film stasera in tv sabato 9 maggio 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Richard Missione Africa film stasera in tv: cast

Il film d’animazione è diretto da Toby Menkel e Reza Memari e sceneggiato dallo stesso Memari. Il cartone animato è distribuito dalla M2 Pictures.

Richard Missione Africa film stasera in tv: trama

Richard è un passerotto orfano che viene adottato da una famiglia di cicogne (Claudius e Aurora e del loro piccolo Max) e che crede di essere anche lui una cicogna. Ma arriva il tempo della grande migrazione verso l’Africa, i suoi genitori adottivi devono trovare il modo di dirgli la verità perchè un piccolo passerotto non può affrontare un tale viaggio. Lo devono lasciare, ma Richard però non si rassegna e così decide di partire per l’Africa per conto suo e dimostrare finalmente che nonostante tutto è una vera cicogna. Gli vengono in aiuto Olga, un gufetto extralarge e il suo amico immaginario Oleg, Kiki un pappagallo un po’ snob, appassionato di disco music con il sogno di partecipare al Festival di Sanremo. Insieme i tre supereranno una serie di avventure e Richard diventerà il primo passero ad aver affrontato una migrazione, dal nord della Germania fino in Africa.

Richard Missione Africa recensione

Richard – Missione Africa è un film che piacerà ed emozionerà, adatto a tutta la famiglia. Presentato al Future Film Festival di Bologna è uno dei tanti cartoon che affrontano l’argomento dell’adozione dal vecchio cartone della Disney Il brutto anatroccolo, a Quattro bassotti per un danese, La gabbianella e il gatto, fino ad arrivare a Kung Fu Panda. Il film ha ottenuto il patrocinio della Lipu, l’associazione per la conservazione della natura e la promozione della cultura ecologica in Italia che sul proprio sito istituzionale ha attivato per la gioia dei più piccoli una sezione che, partendo dalla storia del passerotto-cicogna Richard, racconta come e perché alcuni uccelli con l’arrivo dell’inverno migrano verso i Paesi caldi. Scopri la sezione che la LIPU dedica a Richard.

Richard Missione Africa streaming

Richard Missione Africa streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Richard Missione Africa film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=48L3vHFjpPs

