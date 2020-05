L’ALLIEVA 2 QUARTA PUNTATA. Con le repliche della seconda stagione, torna su Rai 1 la fiction con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Di seguito trama e anticipazioni del terzo appuntamento domenica 10 maggio 2020. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

L’Allieva 2 quarta puntata: trama e anticipazioni 10 maggio 2020

L’Allieva 2 quarta puntata episodio 7 Il passaggio. Alice è convinta di essere stata usata da Einardi. Intanto Calligaris li convoca presso una scuola dove uno studente è morto cadendo da una struttura in costruzione: occorre effettuare i rilievi del caso per capire se si sia trattato di omicidio o se dietro c’è dell’altro. Mentre segue gli sviluppi dell’indagine, Alice apprende daIl’ex moglie del PM che cosa è successo in passato tra Einardi e Conforti. Conoscere la verità non la farà stare meglio.

L’Allieva 2 quarta puntata: trama e anticipazioni 10 maggio 2020

L’Allieva 2 quarta puntata episodio 8 Insospettabili. Un famoso chirurgo viene ucciso durante una rapina in casa. Nel corso delle indagini, i dubbi sentimentali di Alice su Claudio si mischiano a quelli professionali: è quasi certa che Conforti stia nascondendo qualcosa sul caso che stanno seguendo. Lo spirito d’osservazione di Alice sarà decisivo per comprendere quanto è accaduto e per permettere a Claudio di svelare i motivi del suo strano comportamento.

L’Allieva 2 streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

L’Allieva 2: seguilo con noi

Per commentare in diretta la fiction L’Allieva 2 basta andare sull’hashtag ufficiale #LAllieva #LAllieva2, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

