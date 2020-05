Il Signore degli Anelli Il ritorno del Re è il film stasera in tv lunedì 11 maggio 2020 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il Signore degli Anelli Il ritorno del Re: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: The lord of the rings: the return of the king

USCITO IL: 22 gennaio 2004

GENERE: Avventura, Fantasy

ANNO: 2003

REGIA: Peter Jackson

CAST: Elijah Wood, Billy Boyd, Dominic Monaghan, Sean Astin, Ian McKellen, Viggo Mortensen, Orlando Bloom, Liv Tyler, John Rhys-Davies, John Noble, Karl Urban, David Wenham, Christopher Lee, Hugo Weaving, Andy Serkis, Miranda Otto, Cate Blanchett, Brad Dourif, Bernard Hill, Ian Holm

DURATA: 201 Minuti

Il Signore degli Anelli Il ritorno del Re film stasera in tv: trama

Sconfitto Saruman, l’esercito di Rohan, con a capo re Theoden, Aragorn e Gandalf, fa ritorno al palazzo di Edoras. Ma non c’è tempo per i festeggiamenti. Le forze di Sauron muovono verso Minas Tirith. Il regno di Gondor, e con esso il destino dei popoli della Terra di Mezzo, è sull’orlo del baratro. Mentre Gandalf, insieme a Pipino, cavalca verso la città bianca, Aragorn è finalmente pronto ad accettare il proprio destino di re. Nel frattempo, Frodo e Sam, guidati da Gollum, raggiungono Minas Morgul. Da lì, valicata la vetta di Cirth Ungol, entreranno nel regno di Mordor…

Il Signore degli Anelli Il ritorno del Re film stasera in tv: curiosità

Questo terzo ed ultimo capitolo della serie del Signore degli Anelli ha conquistato ben 11 Oscar eguagliando le statuette vinte da Ben Hur e Titanic.

Le scene sono iniziate nel 2001 e terminate agli inizi del 2002. Ma la post-produzione si è prolungata fino al mese di novembre 2003 ad appena un mese prima dall’uscita nelle sale.

Nel film è contenuto il brano Into the West cantato da Annie Lennox che ha vinto l’Oscar come migliore canzone originale.

La carcassa dell’olifante morto usato nel film è il materiale di scena più grande mai costruito.

Per tutta la durata delle riprese, il materiale usato per creare il volto di Gimli ha creato reazioni allergiche a John Rhys-Davies. Così la produzione gli ha permesso di bruciare la maschera di Gimli alla fine delle riprese.

Peter Jackson ha paura dei ragni, così ha avuto qualche problema durante la realizzazione delle scene con Shelob.

Il Signore degli Anelli Il ritorno del Re streaming

Il Signore degli Anelli Il ritorno del Re streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Il Signore degli Anelli Il ritorno del Re film stasera in tv: trailer

