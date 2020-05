A Napoli non piove mai film stasera in tv 12 maggio: cast, trama, streaming

A Napoli non piove mai è il film stasera in tv martedì 12 maggio 2020 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

A Napoli non piove mai film stasera in tv: cast

La regia è di Sergio Assisi. Il cast è composto da Sergio Assisi, Magdalena Grochowska, Nunzia Schiano, Francesco Paolantoni, Benedetto Casillo, Sergio Solli, Ernesto Lama, Valentina Corti, Giuseppe Cantore, Lucio Caizzi.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

A Napoli non piove mai film stasera in tv: trama

Il film racconta la storia di Barnaba, che dopo l’ennesimo litigio col padre, che ogni giorno lo invita a trovarsi un lavoro stabile e dopo la rottura con la fidanzata che lo accusa di soffrire della sindrome di Peter Pan, decide finalmente di andare via di casa. L’unico a dargli ospitalità è Jacopo, un suo vecchio compagno di scuola che soffre della sindrome dell’abbandono, e che tenta continuamente il suicidio. Intanto, in una città del nord Italia, Sonia, che ha appena discusso la tesi di dottorato, pur di sfuggire al padre che la vorrebbe a lavorare nell’azienda di famiglia, decide di accettare l’incarico di restaurare una piccola chiesa di Napoli. Il problema è che soffre della sindrome di Stendhal che la fa svenire di fronte alle opere d’arte. L’incontro tra i tre sarà fondamentale perchè li porterà ad affrontare la vita con più ottimismo e positività, come se ci fosse sempre il sole, convinti che tanto “A Napoli non piove mai”.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

A Napoli non piove mai streaming

A Napoli non piove mai streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

A Napoli non piove mai film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili