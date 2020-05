Addio Fottuti Musi Verdi è il film stasera in tv martedì 12 maggio 2020 in onda in seconda serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Addio Fottuti Musi Verdi film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 9 novembre 2017

GENERE: Commedia

ANNO: 2017

REGIA: Francesco Ebbasta

CAST: Ciro Priello, Simone Ruzzo, Fabio Balsamo, Beatrice Arnera, Roberto Zibetti, Fortunato Cerlino, Salvatore Esposito

DURATA: 93 Minuti

Addio Fottuti Musi Verdi film stasera in tv: trama

Il giovane Ciro Priello è un bravo e qualificato grafico. Vive a Napoli e non riesce a trovare un impiego nell’ambito della sua specializzazione. Invia i suoi curricula praticamente ovunque. Manca solo che ne mandi uno nello spazio. Si troverà così a lavorare per una società aliena fondata su competenza e meritocrazia, concetti estranei al mercato italiano, dove riceverà finalmente l’attenzione che gli spetta. Tra astronavi rombanti, spade laser e comicità, quali saranno per Ciro le conseguenze del rapimento alieno?

Addio Fottuti Musi Verdi film stasera in tv: recensione

Addio Fottuti Musi Verdi ha l’ambizione di voler realizzare una opera satirica che non sia una semplice raccolta di sketch e battute, ma un film con una trama e una sua struttura narrativa. Purtroppo l’obiettivo non è stato raggiunto. The Jackal sono un fenomeno del Web famosi per la loro webserie di fantascienza Lost in Google e per la serie TV intitolata Gli effetti di Gomorra sulla gente. Sono una forza comica sul web, i loro video sono versatili e divertenti. Tutto questo brio non appare però nel loro primo lavoro cinematografico. Ci si aspettava sul grande schermo la stessa comicità irriverente e innovativa a cui i The Jackal ci hanno abituato nel web. Ma l’obiettivo non è stato pienamente raggiunto pur essendo un’opera ben confezionata.

Addio Fottuti Musi Verdi film stasera in tv: curiosità

Il gruppo di videomaker The Jackal , tra i migliori della scena italiana di YouTube, sono gli autori di questa commedia satirica e fantascientifica sul fenomeno della disoccupazione e della cosiddetta fuga dei cervelli.

Il film è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma nella sezione Alice nella Città.

Addio Fottuti Musi Verdi streaming

Addio Fottuti Musi Verdi streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Addio Fottuti Musi Verdi film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/fCjINLo00BM

