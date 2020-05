Echi mortali è il film stasera in tv martedì 12 maggio 2020 in onda in seconda serata su rete 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Echi mortali film stasera in tv: cast

La regia è di David Koepp. Il cast è composto da Kevin Bacon, Jenny Morrison, Conor O’Farrell, Eddie Bo Smith Jr., Zachary David Cope, Lusia Strus, Karen Vaccaro, Stephen Eugene Walker, Mary Kay Cook, Larry Neumann Jr., Richard Cotovsky, Steve Rifkin, Chalon Williams, Liza Weil, George Ivey, Lisa Lewis, Christian Stolte, Hyowon K. Yoo, Antonio Polk, Rosario Varela, Duane Sharp, Illeana Douglas, Kathryn Erbe, Kevin Dunn, Michael Bacarella.

Echi mortali film stasera in tv: trama

Tom Witzky vive a Chicago con la moglie Maggie e il figlio Jake. La sua vita cambia radicalmente quando, durante una festa, Tom si fa ipnotizzare dalla cognata Lisa per dimostrare quanto siano false queste pratiche. Non solo la seduta di ipnosi funziona, ma Tom non riesce più a liberarsi da alcune inquietanti visioni che cominciano a perseguitarlo e che riguardano tutte una misteriosa ragazza. Anche il piccolo Jake sembra vedere il fantasma della ragazza, ma al contrario del padre, si dimostra estremamente calmo in merito…

Echi mortali film stasera in tv: curiosità

La pellicola è la trasposizione cinematografica del romanzo dal titolo Io sono Helen Driscoll scritto da Richard Matheson.

Echi mortali streaming

Echi mortali streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

