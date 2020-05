Mission: Impossible Fallout è il film stasera in tv martedì 12 maggio 2020 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Mission Impossible Fallout film stasera in tv: cast e

USCITO IL: 29 agosto 2018

GENERE: Azione, Avventura, Thriller

ANNO: 2018

REGIA: Christopher McQuarrie

CAST: Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Alec Baldwin, Henry Cavill, Angela Bassett, Vanessa Kirby, Michelle Monaghan, Simon Pegg, Sean Harris, Ving Rhames, Joey Ansah

DURATA: 147 Minuti

Mission Impossible Fallout film stasera in tv: trama

Ethan Hunt riceve l’incarixco di una nuova missione. Insieme al suo gruppo deve recuperare del plutonio per evitare che dei terroristi, chiamati Gli Apostoli, lo possano utilizzare per i lori fini. Ma la missione fallisce e Hunt deve cercare di ritrovare il plutonio rubato. Dopo il fallimento la CIA mette un suo agente alle calcagna di Hunt per aiutarlo e controllarlo. I due agenti speciali devono andare a Parigi per effettuare lo scambio e riscattare il plutonio. Ma le cose si complicano tanto che Hunt dovrà cercare persino di liberare un nemico con cui ha più di un conto in sospeso. Ed è solo l’inizio…

Mission Impossible Fallout film stasera in tv: curiosità

È il sesto film della saga di Mission: Impossible. Il primo capitolo della saga diretto da Brian De Palma usci nelle sale cinematografiche ben ventidue anni fa.

Tom Cruise anche in questo film come nei precedenti, non usa controfigure. Molte sono le scene in cui lo abbiamo visto impegnato personalmente. Tra le tante ricordiamo querlla in cui Cruise si era appeso con un cavo in cima al grattacielo più alto del mondo, il Burj Khalifa di Dubai (Protocollo Fantasma); lo abbiamo poi visto legato al portellone di un aereo in decollo (Rogue Nation) oppure in immersione trattenendo il fiato per ben 6 minuti (Rogue Nation). Ma sono molte le scene del genere che lo hanno visto impegnato di persona. In questo film pilota un elicottero da cui si lancia con il paracadute da un altezza di 10000 metri.

Tom Cruise durante una delle scene acrobatiche si è rotto una caviglia. La produzione si è interrotta per 7 settimane per consentire la guarigione dell’attore.

La pellicola è stata distribuita nelle sale cinematografiche USA il 27 luglio 2018.

Mission Impossible Fallout recensione

Il film ha ricevuto un grande successo di critica e di pubblico (al Box Office Usa ha incassato nelle prime 3 settimane di programmazione 181 milioni di dollari). Molti lo hanno definito come il migliore film della saga dell’agente Ethan Hunt. Impressionante le azioni acrobatiche ed il loro realismo. Ma la pellicola non è solo azione e spettacolarità. C’è infatti alla base della storia con una struttura narratività di grande solididità, basata su un ottima sceneggiatura scritta dallo stesso regista Christopher McQuarrie che ne ha fatto una pellicola magnificamente realizzata.

Mission Impossible Fallout streaming

Mission Impossible Fallout streaming

Mission Impossible Fallout film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=w0L8wqqn-p0

