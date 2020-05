Rogue One A Star Wars Story film stasera in tv 13 maggio: cast, trama, streaming

Rogue One A Star Wars Story è il film stasera in tv mercoledì 13 maggio 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming.

Rogue One A Star Wars Story film stasera in tv: cast

La regia è di Gareth Edwards. Il cast è composto da Felicity Jones, Diego Luna, Mads Mikkelsen, Ben Mendelsohn, Riz Ahmed, Yi-wen Jiang, Forest Whitaker, Alan Tudyk, Donnie Yen, Alistair Petrie, Jonathan Aris, Ben Daniels, Paul Kasey, Genevieve O’Reilly, Sharon Duncan-Brewster, Ian McElhinney, Jimmy Smits, Fares Fares, Valene Kane, Duncan Pow, Babou Ceesay, Tony Pitts, Beau Gadsdon, Dolly Gadsdon.

Rogue One A Star Wars Story film stasera in tv: trama

Rogue One: A Star Wars Story (ambientato prima degli eventi narrati in Star Wars Episodio IV) racconta la storia di un gruppo di improbabili combattenti della resistenza intenzionati a sottrarre i piani per la costruzione della temutissima Morte Nera. Siamo nel pieno del conflitto galattico contro l’impero e un gruppo di militari deve svolgere una missione: sottrarre i piani della più potente arma di distruzione di massa mai ideata dall’Impero, la Morte Nera. Delle normali persone si uniranno per realizzare imprese straordinarie, diventando espressione di un progetto grandioso. LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

Rogue One A Star Wars Story streaming

Rogue One A Star Wars Story streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Rogue One A Star Wars Story film stasera in tv: trailer

