Sister Act 2 Più svitata che mai è il film stasera in tv mercoledì 13 maggio 2020 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming.

Sister Act 2 film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Sister Act 2 Back in the Habit

GENERE: commedia

ANNO: 1993

REGIA: Bill Duke

CAST: Whoopi Goldberg, Maggie Smith, Lauryn Hill, Jennifer Love Hewitt, Kathy Najimy, Barnard Hughes, Mary Wickes, James Coburn

Sister Act 2 Più film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film oggi in tv. Deloris Van Cartier (Whoopy Goldberg) dopo la sua esperienza come suora è tornata a fare la sua attività da showgirl. Una sera le fanno visita a Las Vegas le sue amiche ex consorelle Suor Maria Patrizia, Suor Maria Roberta e Suor Maria Lazzara, che le dicono che deve andare con loro a San Francisco, perché la Madre Superiora ha bisogno del suo aiuto. Infatti la Madre Superiora spiega a Deloris il disastro finanziario in cui versa la Saint Francis High School che dirige insieme a dei frati.

La Superiora ha bisogna di una insegnante di musica e Deloris accetta di indossare di nuovi l’abito da monaca e tornare ad essere Suor Maria Claretta. Nella nuova scuola Suor Claretta trova tanti ostacoli e l’ostilità e lo scetticismo dei suoi nuovi alunni, che cercano in ogni modo di mandarla via. Ma poi quando forma un coro con i suoi allievi del corso di musica, Suor Maria Patrizia, Suor Maria Roberta e Suor Maria Lazzara decidono di iscrivere il coro di Suor Maria Claretta ad un concorso in modo che, in caso di vittoria del premio in denaro, la Saint Francis possa restare aperta. Comincia l’avventura…

Sister Act 2 film stasera in tv: curiosità

Nella scena in cui gli studenti sono al campo da basket, il personaggio di Lauryn Hill comincia a rappare. Si tratta di una parte improvvisate che non era nella sceneggiatura.

Whoopi Goldberg è stata talmente scontenta durante le riprese del primo film che ha accettato di fare Sister Act 2 solo quando la Disney ha finanziato il suo progetto Sarafina! Il profumo della libertà (1992).

Si tratta del debutto sul grande schermo della cantante Lauryn Hill, star della band Fugees.

Nella sua autobiografia Phil Collins ha ammesso che fu considerato per la parte del manager di teatro.

Sister Act 2 film stasera in tv: trailer

