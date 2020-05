Hunger Games La ragazza di fuoco è il film stasera in tv giovedì 14 maggio 2020 in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV

Hunger Games La ragazza di fuoco film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: The Hunger Games: Catching Fire

USCITO IL: 27 novembre 2013

GENERE: Azione, Avventura, Fantascienza

ANNO: 2013

REGIA: Francis Lawrence

CAST: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Philip Seymour Hoffman, Woody Harrelson, Elizabeth Banks, Lenny Kravitz, Jeffrey Wright.

DURATA: 146 Minuti

Hunger Games La ragazza di fuoco film stasera in tv : trama

Sei mesi dopo aver vinto la 74ª edizione degli Hunger Games, Katniss Everdeen torna a casa incolume insieme al suo amico Peeta Mellark. Per i due ragazzi però la vita non sarà più quella di prima e dovranno abbandonare famigliari e amici per intreprendere il Victor Tour. Dovranno infatti visitare tutti i distretti come testimonial dell’evento. Però prima di partire per il Victor Tour il presidente Snow fa visita alla vincitrice perchè teme che possa diffondere idee sovversive tra la gente dei quartieri. Infatti il carattere della ragazza è forte e Katniss fin dai giochi ha dimostrato di non rispettare le regole scegliendo di morire insieme a Peeta pur di salvarlo ed ottenendo così per la prima volta in assoluto nella storia degli Hunger Games una duplice vittoria.Durante il suo viaggio Katniss percepisce dalla gente che la ribellione sta montando, anche se il Capitol cerca ancora a tutti i costi di mantenere il controllo. Intanto il Presidente Snow sta preparando la 75ª edizione dei giochi una gara che potrebbe cambiare per sempre le sorti della nazione di Panem.

Hunger Games La ragazza di fuoco film stasera in tv: curiosità

La trama è tratta dal romanzo La ragazza di fuoco, scritto da Suzanne Collins ed è il sequel del film del 2012 Hunger Games.

Le riprese del film sono iniziate l’11 settembre 2012 e sono durate quattro mesi. Le scene sono state girate negli Stati Uniti d’America, precisamente nelle città di Atlanta (stato della Georgia), Oahu (stato delle Hawaii) ed Oakland (New Jersey).

Il budget di questo sequel è stato di circa 130 milioni di dollari.

Hunger Games La ragazza di fuoco streaming

Hunger Games La ragazza di fuoco streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Hunger Games La ragazza di fuoco film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/gMKWXHJv4vs

Stasera in TV sui social

