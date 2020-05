Una festa esagerata film stasera in tv su 14 maggio: cast, trama, curiosità, streaming

Una festa esagerata è il film stasera in tv giovedì 14 maggio 2020 in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV

Una festa esagerata film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Una festa esagerata

DATA USCITA: 22/03/2018

GENERE: Commedia

NAZIONALITA’: Italia

ANNO: 2018

REGIA: Vincenzo Salemme

CAST: Vincenzo Salemme, Massimiliano Gallo, Tosca D’Aquino

DURATA: 90 minuti

Una festa esagerata film stasera in tv: trama

Gennaro Parascandolo, geometra e piccolo imprenditore edile, vive con la moglie Teresa che ambisce a salire sempre più in alto nella scala sociale. Per il diciottesimo compleanno della figlia Mirea, Teresa ha deciso di fare una magnifica festa sulla splendida terrazza di casa con catering e cameriere indiano. Gennaro, pur di accontentare le donne della sua vita continua ad assecondare ogni loro capriccio e a spendere una fortuna. Tutto sembra perfetto, gli invitati iniziano ad arrivare, ma un’inaspettata notizia giunge dal piano di sotto dove abitano un padre molto anziano e la figlia zitella. La sfortuna ha deciso che il signor Scamardella doveva morire proprio il giorno della festa. Come si fa una festa con un morto sotto casa?

Una festa esagerata recensione

Il film è ancorato alla napoletanità estroversa di Vincenzo Salemme e al gruppo di validi e solidi attori che gli stanno a fianco. Tosca d’Aquino interpreta una sciantosa, Iaia Forte la femmina indomita, Giovanni Cacioppo il siciliano pesce fuor d’acqua… Grande comicità è quella di Massimiliano Gallo che con il suo linguaggio particolare e il controcanto di Vincenzo Salemme, rende al meglio la carica espressiva e comica della lingua napoletana. In questa commedia contemporanea troviamo un gran numero di personaggi, con ruoli più o meno importanti, Ognuno presenta delle connotazioni umoristiche e delle battute divertenti, il film scorre fluido, ci presenta una Napoli medio borghese non troppo distante dalla realtà.

Una festa esagerata film stasera in tv: curiosità

Il film, scritto diretto e interpretato da Vincenzo Salemme, è una trasposizione cinematografica dell’omonima opera teatrale scritta da Salemme e Enrico Vanzina.

Massimiliano, fratello di Gianfranco Gallo, ha interpretato Don Avitabile della serie Gomorra. Anche Andrea Di Maria, uno dei protagonisti della factory Casa Surace, ha interpretato il ruolo del cattivissimo boss “O’Diplomato” della serie Gomorra.

Una festa esagerata streaming

Una festa esagerata streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Una festa esagerata film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=RTf9xZvsRV8

