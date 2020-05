22 Minutes è il film stasera in tv venerdì 15 maggio 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

22 Minutes film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: 22 minuty

GENERE: Azione, Thriller, Drammatico

ANNO: 2014

REGIA: Vasily Serikov

CAST: Vladimir Blagoy, Sergey Aprelskiy, Vladislav Demin, Aleksandr Galibin

DURATA: 120 Minuti

22 Minutes film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film oggi in tv. Una gasiera russa, una nave cisterna adibita al trasporto di prodotti gassosi viene assaltata da un gruppo di pirati somali presso il golfo di Aden, il 5 maggio 2010. L’equipaggio costituito da ventitré marinai, rifugiatisi poi nella sala comandi, ha diramato un ultimo messaggio di S.O.S. Udito il segnale di soccorso, la “Marshal Shaposhnikov”, una nave da guerra della marina russa poco distante invia i suoi uomini per tentare una missione di salvataggio. 22 sono i minuti a disposizione dei soldati, per portare a termine l’operazione…

22 Minutes film stasera in tv: curiosità

Si tratta di un film russo che racconta un fatto realmente accaduto il 5 maggio 2010 vicino a Socotra, nel golfo di Aden, dove venne sequestrata fu una petroliera.

Il golfo di Aden è situato nell’Oceano Indiano, tra lo Yemen e la Somalia, ed è famoso per la sua pericolosità.

Il film è stato girato tra Mosca, Sebastopoli, Vladivostok e Malta.

Alla vicenda si sono ispirati altri due film: la pellicola danese Hijacking e Captain Phillips – Attacco in mare aperto di Paul Greengrass con Tom Hanks.

22 Minutes streaming

22 Minutes film stasera in tv: trailer

Stasera in TV: link utili