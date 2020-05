Euforia è il film stasera in tv venerdì 15 maggio 2020 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Euforia film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 25 ottobre 2018

GENERE: Drammatico

ANNO: 2018

REGIA: Valeria Golino

CAST: Riccardo Scamarcio, Valerio Mastandrea, Isabella Ferrari, Valentina Cervi, Jasmine Trinca, Andrea Germani, Marzia Ubaldi

DURATA: 115 Minuti

Euforia film stasera in tv: trama

Matteo (Riccardo Scamarcio) è un giovane imprenditore di successo, spregiudicato, affascinante e dinamico. Suo fratello Ettore (Valerio Mastandrea) vive ancora nella piccola cittadina di provincia dove entrambi sono nati e insegna alle scuole medie. È un uomo cauto, integro, che per non sbagliare si è sempre tenuto un passo indietro, nell’ombra. Sono due persone all’apparenza lontanissime. La vita però li obbliga a riavvicinarsi e una situazione difficile diventa per i due fratelli l’occasione per conoscersi e scoprirsi, in un vortice di fragilità ed euforia.

Euforia film stasera in tv: recensione

Grande lavoro di regia per la Golina al suo secondo film dietro la macchina da presa. Stupenda storia di due fratelli dai caratteri e dalle vite all’opposto ma che la crudeltà vita riporta di nuovo insieme a condividere un bisogno di amore che li rende uguali nella loro diversità. La trama si sviluppa tra il trepidante rapimento di Ettore e la pulsante vitalità di Matteo. Scamarcio e Mastandrea ci mettono tanto in questo film che è decisamente una bellissima opera che merita di essere vista.

Euforia film stasera in tv: curiosità

In concorso al Festival di Cannes 2018 nella sezione Un certain regard.

Per Valeria Golina questo è il secondo film, dopo Miele.

Riccardo Scamarcio e Valeria Golina sono stati compagni di vita per oltre 10 anni. Si sono separati recentemente.

Euforia streaming

Euforia streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Euforia film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/wQ9ndgsx4ow

