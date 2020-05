Pitch Black è il film stasera in tv venerdì 15 maggio 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Pitch Black film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 24 novembre 2000

GENERE: Thriller, Fantascienza

ANNO: 2000

REGIA: David Twohy

CAST: Vin Diesel, Radha Mitchell, Cole Hauser, Keith David, Lewis Fitz-Gerald, Claudia Black, Rhiana Griffith, John Moore (IV), Simon Burke, Les Chantery

DURATA: 107 Minuti

Pitch Black film stasera in tv: trama

Un’astronave sceglie un atterraggio di fortuna a causa di una pioggia di meteoriti e finisce su un pianeta deserto e surriscaldato. Tra i superstiti dell’equipaggio c’è anche il cacciatore di taglie Johns e il suo prigioniero, il pericoloso omicida Riddick. Per sopravvivere ed esplorare il pianeta, i sopravvissuti, immersi in un caldo insopportabile, devono restare insieme. Il pianeta è arido e senza vita, ma al tramonto viene immerso nella totale oscurità e escono in superficie strani animali che …

Pitch Black film stasera in tv: curiosità

Il film è diventato un cult nel suo genere e ha avuto due sequel: The Chronicles of Riddick nel 2004 e Riddick nel 2013. Sono inoltre ispirasti alla figura dell’antieroe Riddick vari videogiochi ed un OAV.

Il film è stato girato negli USA e in Australia tra il 13 marzo e il 30 luglio 1999.

Pitch Black film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=fIeSV4i7bxQ

