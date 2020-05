Tutti i soldi del mondo è il film stasera in tv venerdì 15 maggio 2020 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Tutti i soldi del mondo film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: All the Money in the World

USCITO IL: 4 gennaio 2018

GENERE: Drammatico, Thriller

ANNO: 2017

REGIA: Ridley Scott

CAST: Mark Wahlberg, Christopher Plummer, Michelle Williams, Charlie Plummer, Timothy Hutton, Romain Duris, Marco Leonardi, Charlie Shotwell, Giulio Base, Andrea Piedimonte, Ilir Jacellari, Mario Opinato, Roy McCrerey

DURATA: 132 Minuti

Tutti i soldi del mondo film stasera in tv: trama

Jean Paul Getty (Christopher Plummer) è il magnate del petrolio, noto per essere l’uomo più ricco al mondo e al tempo stesso il più avido. A Roma nel 1973 viene rapito suo nipote, Paul Getty III (Charlie Plummer). La vicenda è veramente accaduta e sconvolse il mondo per aver rivelato a tutti un’incredibile verità: che si può amare di più il denaro che la propria famiglia. Infatti il rapimento del nipote preferito non fu per il vecchio magnate una ragione valida per rinunciare a parte delle sue fortune. La madre del ragazzo Gail (Michelle Williams) e l’uomo della sicurezza Fletcher Chace (Mark Wahlberg) sono costretti a cercare di raccogliere il denaro per il riscatto, 17 milioni di dollari, in a una sfrenata corsa contro il tempo. Pagato il riscatto, finalmente il giovane Paul viene liberato.

Tutti i soldi del mondo film stasera in tv: curiosità

Il film è candidato a 3 Golden Globe, tra cui Miglior Regista, Miglior Attore e Miglior Attrice.

La trama è basata su un evento realmente accaduto ed è basata sul libro Painfully Rich: The Outrageous Fortune and Misfortunes of the Heirs of J. Paul Getty scritto da John Pearson.

Le riprese sono iniziate a Roma nel maggio del 2017 in varie location tra cui il Palazzo dei Congressi all’Eur e Piazza Navona che per l’occasione è stata chiusa e riportata agli anni 70 dal lavoro degli scenografi.

Kevin Spacey, nel ruolo del patriarca John Paul Getty è stato sostituito per le questiolni legali sorte in merito a molestie sessuali. Nonostante il film fosse già finito il regista (come ha fatto Netflix che ha licenziato Spacey dalla serie House of Cards) lo ha sostituito con un altro attore. A tempo di record le scene con Spacey sono state rigirate da Christopher Plummer.

Tutti i soldi del mondo streaming

Tutti i soldi del mondo streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Tutti i soldi del mondo film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=eFfKgsMUX-k

