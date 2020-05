Rio è il film stasera in tv sabato 16 maggio 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Rio film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 15 aprile 2011

GENERE: Animazione, Avventura

ANNO: 2011

REGIA: Carlos Saldanha

CAST doppiatori in italiano: Fabio De Luigi, Victoria Cabello, Pino Insegno, Mario Biondi, José Altafini, Francesco Castelnuovo, Emilio Carelli

DURATA: 96 M inuti

Rio film stasera in tv: trama

Blu è un ara macao incapace di volare, ma particolarmente astuto che pensa di essere l’ultimo della sua specie. Lontano dal suo habitat naturale, è cresciuto tra le mura domestiche e l’amore della sua padroncina Linda. Quando Linda scopre che Blu è l’ultimo esemplare maschio della specie accetta di partire per il Brasile per farlo accoppiare con Gioiel. Tra divertenti disavventure, Blu scoprirà l’amore e imparerà a volare.

Rio film stasera in tv: curiosità

In Italia il film d’animazione ha guadagnato 484 635 760 $ ed è diventato il film non sequel di maggiore incasso della Blue Sky Studios.

Il film contiene una dedica alla madre del tegista, Clymene Campos Saldanha, morta per una malattia.

Rio ha ottenuto la candidatura agli Oscar 2012 per la miglior canzone (Real in Rio) a Sérgio Mendes, Carlinhos Brown e Siedah Garrett.

Il film è stato distribuito in Brasile il 28 marzo 2014, mentre nel resto del mondo l’11 aprile 2014.

Rio streaming

In streaming il cartone animato sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Rio film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=nxJmuqPszak

Stasera in TV sui social

