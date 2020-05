Che Tempo Che Fa torna stasera in tv domenica 17 maggio 2020 su Rai 2 in prima serata alle 21:00. Di seguito anticipazioni e ospiti di oggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Che Tempo Che Fa: ospiti e anticipazioni 17 maggio 2020

Torna Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio con un’altra puntata di servizio pubblico e informativo ampiamente dedicata all’emergenza Coronavirus, sia nell’appuntamento delle 21:00 sia in quello precedente delle 19:40 con Che Tempo Che Farà. In esclusiva John Legend, popstar internazionale che nella sua straordinaria carriera ha conquistato 11 Grammy Awards (su un totale di 31 nomination), un Premio Oscar, un Golden Globe, un Tony Award e un Emmy Award. Ospiti della puntata, che vede gli interventi di Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Mago Forest, Nino Frassica, Ale e Franz.

Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio; Ian McEwan, nelle librerie con il suo ultimo romanzo di satira politica “Lo scarafaggio”; Massimo D’Alema, in uscita dal 21 maggio con il libro “Grande è la confusione sotto il cielo”; Ilaria D’Amico; Paolo Maldini; Enrico Brignano; Carlo Verdelli; Neri Marcorè; Don Davide Banzato con Chiara Amirante, fondatrice e presidente dell’associazione Nuovi Orizzonti e autrice del nuovo libro “Dio è gioia. Papa Francesco incontra Nuovi Orizzonti”.

E ancora, Roberto Burioni; Alberto Zangrillo, direttore delle Unità di Anestesia e Rianimazione Generale e Cardio-Toraco-Vascolare all’ospedale San Raffaele di Milano; Maurizio Cecconi, direttore di anestesia e terapia intensiva dell’Humanitas di Rozzano. Prosegue lo spazio con l’aggiornamento dal mondo, con il direttore di Rai News Antonio Di Bella e un collegamento dal Brasile con Emiliano Guanella.

Che Tempo Che Fa streaming

Sarà possibile vedere le puntate di Che Tempo Che Fa sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

