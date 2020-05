Gangster Squad è il film stasera in tv sabato 17 maggio 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Gangster Squad film stasera in tv: cast

La regia è di Ruben Fleischer. Il cast è composto da Josh Brolin, Ryan Gosling, Sean Penn, Emma Stone, Nick Nolte.

Gangster Squad film stasera in tv: trama

Siamo in America, a Los Angeles, alla fine degli anni quaranta. La città è in mano ad uno spietato gangster, Mickey Cohen (Sean Penn), ex pugile trasformatosi in pochi anni nel gangster più pericoloso della città. Ha il controllo di tutti gli affari illeciti nel settore della droga, armi, prostituzione e scommesse. Cohen, è un gangster di origine ebraica che vuole emulare (senza in realtà riuscire nell’intento) il boss più potente di New York, il leggendario e spietato “King of New York ” Nemico Pubblico n°1: Dutch Schultz. Nella gestione dei suoi loschi affari sono coinvolti oltre ai suoi scagnozzi, numerosi rappresentanti del mondo della politica e della polizia. Rimane solo una piccola squadra segreta a difesa della città: la LAPD guidata dal sergente John O’Mara (Josh Brolin) e dal suo braccio destro Jerry Wooters (Ryan Gosling), decisi a tutto per contrastare il potere del più spietato boss mafioso di tutti i tempi.

Gangster Squad streaming

Gangster Squad streaming sarà visibile gratuitamente dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset, disponibile per iOS e Android.

Gangster Squad film stasera in tv: trailer

