L’ALLIEVA 2 QUINTA PUNTATA. Con le repliche della seconda stagione, torna su Rai 1 la fiction con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Di seguito trama e anticipazioni del terzo appuntamento domenica 17 maggio 2020. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

L’Allieva 2 quinta puntata: trama e anticipazioni 17 maggio 2020

L’Allieva 2 quinta puntata episodio 9 L’apostoIo americano. Tra Alice e Claudio sembra essere tornato il sereno. La morte di uno studente americano dedito ad aiutare i senzatello, farà incontrate nuovamente l’allieva ed Einardi. ancora interessato a lei. L’improwiso ritorno di Arthur, però, rimetterà tutto in gioco.

L’Allieva 2 quinta puntata episodio Talento mortale. Un misterioso malore provoca la morte di una giovane oboista e il sopralluogo compiuto da Conforti e Alice in un lussuoso studio di registrazione porta l’allieva a riflettere su pulsioni umane come la gelosia, l’invidia per il talento e l’ambizione sfrenata. In Istituto, intanto, viene comunicato il vincitore del concorso per Baltimora.

L’Allieva 2 streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

