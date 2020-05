Libera uscita è il film stasera in tv sabato 17 maggio 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Libera uscita film stasera in tv: cast

La regia è di Bobby Farrelly e Peter Farrelly. Il cast è composta da Owen Wilson, Jason Sudeikis, Jenna Fischer, Alexandra Daddario, Alyssa Milano, Christina Applegate, Richard Jenkins, Vanessa Angel, Stephen Merchant, Carly Craig, Tyler Hoechlin, Nicky Whelan, Larry Joe Campbell, J.B. Smoove, Bruce Thomas, Zen Gesner, Joy Behar, Lauren Bowles, Taylor Treadwell, Rob Moran.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Libera uscita film stasera in tv: trama

Due grandi amici, Rick e Fred, sposati da tempo e ancora innamorati delle mogli, non hanno mai smesso di “esaminare” le altre esponenti del gentil sesso, in particolare quelle che loro ritengono attraenti. Stanche di questi atteggiamenti immaturi, le due mogli decidono di dare una svolta alla situazione, concedendo ai rispettivi mariti una settimana di totale libertà per capire cos’hanno perduto con il matrimonio. Rick e Fred pensano si tratti di un sogno, ma si accorgeranno presto che si sbagliano di grosso…

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Libera uscita streaming

Libera uscita streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Libera uscita film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili