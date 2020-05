Il Diavolo veste Prada è il film stasera in tv lunedì 18 maggio 2020 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco cast scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il Diavolo veste Prada film stasera in tv: scheda

TITOLO ORIGINALE: The Devil Wears Prada

USCITO IL: 13 ottobre 2006

GENERE: Commedia

ANNO: 2006

REGIA: David Frankel

CAST: Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt, Adrian Grenier, Simon Baker, Stanley Tucci, Tracie Thoms, Gisele Bundchen, Heidi Klum, Valentino

DURATA: 109 Minuti

Il Diavolo veste Prada film stasera in tv: trama

La giovane Andy Sachs, neolaureata, arriva nella Grande Mela per realizzare il suo sogno che è quello di diventare giornalista. La ragazza è , riesce ad ottenere un impiego come assistente presso la rivista di moda Runway diretta da una spietata direttrice Miranda Priestley, una vera potenza nel settore in grado di esercitare una grande influenza sulle sorti di chiunque abbia a che fare con lei. Andy è sveglia ma un po’ trasandata e non sembra adatta a quel mondo patinato. Si tratta solo di stringere i denti per un po’, cercando di sopravvivere allo sfavillante ma spietato mondo della moda. Ma ben presto Andy capisce che non si può passare incolumi attraverso i riflettori delle passerelle senza vendere l’anima al diavolo. Un diavolo firmato Prada.

Il Diavolo veste Prada film stasera in tv: curiosità

Il soggetto del film è tratto dall’omonimo romanzo di Lauren Weisberger.

La scrittrice appare in un cameo nel film, infatti è la governante delle due gemelle di Miranda.

Per il suo ruolo nella pellicola Meryl Streep ha vinto il Golden Globe come Miglior attrice in un film commedia o musicale.

Hanno partecipato nel film anche Gisele Bündchen, Heidi Klum e lo stilista Valentino.

Lauren Weisberger, che ha lavorato per diverso tempo nella rivista Vogue, per il personaggio della temuta Priestley si è ispirata alla celebre caporedattrice Anna Wintour.

Ci sono voluti soltanto 57 giorni per girare la pellicola.

Il Diavolo veste Prada streaming

Il Diavolo veste Prada streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Il Diavolo veste Prada film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

