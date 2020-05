LA CATTEDRALE DEL MARE PRIMA PUNTATA. Da martedì 19 maggio 2020 arriva su Canale 5 la fiction spagnola intitolata in originale La catedral del mar. Scopri trama e anticipazioni sul primo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

La Cattedrale del Mare prima puntata: trama e anticipazioni 19 maggio 2020

La Cattedrale del Mare trama episodio 1 Fuggitivi. Bernat Estanyol sta per sposarsi con Francesca Esteve, ma il matrimonio è rovinato dall’arrivo di Lord Bella, proprietario di quelle terre, che usa il suo diritto feudale ius primae noctis con la sposa. Nove mesi dopo, Francesca dà alla luce il suo primo figlio.

La Cattedrale del Mare trama episodio 2 Fratelli. Un nuovo matrimonio porta a un cambio di residenza e di occupazione per Bernat e Arnau, mentre a Joan viene offerta l’opportunità di ottenere un’istruzione.

La Cattedrale del Mare streaming

La Cattedrale del Mare streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app MediasetPlay disponibile per iOS e Android.

La Cattedrale del Mare sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta la serie tv La Cattedrale del Mare in onda su Canale 5 la domenica sera basta andare sull’hashtag ufficiale #LaCattedraledelMare, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook o Twitter della serie.

