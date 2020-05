Ricatto d’amore è il film stasera in tv martedì 19 maggio 2020 in onda in prima serata su Rai 1. La Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Ricatto d’amore film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 3 settembre 2009

GENERE: Commedia, Sentimentale

ANNO: 2009

REGIA: Anne Fletcher

CAST: Sandra Bullock, Ryan Reynolds, Mary Steenburgen, Craig T. Nelson, Betty White, Denis O’Hare, Malin Akerman, Oscar Nuñez, Aasif Mandvi, Michael Mosley, Maureen Keiller, Dale Place, Mini Anden, Alicia Hunt, Jerrell Lee Wesley

DURATA: 108 Minuti

Ricatto d’amore film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film oggi in tv. Margaret (Sandra Bullock) è una dirigente editoriale autoritaria e fin troppo seria. La donna è però canadese e quando rischia di essere obbligata a tornare nel suo Paese, le viene un’idea geniale ma macchinosa: quella di sposarsi il suo affascinante ma sottomesso assistente Andrew (Ryan Reynolds). In cambio di una promozione, il giovane accetta di fidanzarsi con Margaret e i due partono per il week end.

Giunti in Alaska, la “coppia” incontra la bizzarra famiglia di Andrew. Se in un primo momento Margaret si trova impacciata, con il passare delle ore si affeziona sempre di più alla famiglia del suo assistente, e anche a lui.. Ma il piano del matrimonio viene minacciato dal sospettoso agente del Governo che mette in dubbio la veridicità del fidanzamento..

Ricatto d’amore film stasera in tv: curiosità

La maggior parte del film è ambientato a Sitka, in Alaska, ma le riprese sono state effettuate nel Massachusetts e a New York.

Il film ha vinto due premi Teen Choice Award: Miglior attrice in una commedia romantica a Sandra Bullock e Miglior sequenza di ballo a Sandra Bullock e Betty White. Inoltre ha ricevuto una nomination ai Golden Globe come Miglior attrice in un film commedia o musicale a Sandra Bullock.

Betty White ha quasi rinunciato al ruolo perchè per le riprese sarebbe dovuta stare 10 settimane lontana dal suo cane, un golden retriever.

Julia Roberts era la prima scelta per interpretare Margaret, ma ha rifiutato per il compenso troppo basso. Il ruolo è così andato a Sandra Bullock e curiosamente ciò è successo due volte quell’anno: la Roberts ha infatti rifiutato il ruolo principale in The Blind Side, andato poi alla Bullock.

Ricatto d’amore streaming

Ricatto d’amore streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Ricatto d’amore film stasera in tv: trailer

