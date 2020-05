Troppo Napoletano è il film in onda stasera in tv martedì 19 maggio 2020 in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Troppo Napoletano film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 7 aprile 2016

GENERE: Comico, Commedia

ANNO: 2016

REGIA: Gianluca Ansanelli

CAST: Serena Rossi, Luigi Esposito, Gennaro Guazzo, Rosario Morra, Salvatore Misticone, Giovanni Esposito, Gianni Ferreri, Nunzia Schiano, Loredana Simioli, Luigi Attrice, Rosaria De Cicco, Gianni Parisi

DURATA: 95 Minuti

Troppo Napoletano film stasera in tv: trama

Un famoso e popolare cantante neomelodico muore lanciandosi dal palco per fare stage diving e lascia la moglie Debora (Serena Rossi) ed il figlio Ciro (Gennaro Guazzo) di undici anni. Debora è molto preoccupata per il ragazzino che sta soffrendo molto per la morte del padre visto che ha smesso di mangiare nonostante sia sempre stato un ragazzino robusto e di buon appetito. La madre in preda alla disperazione lo porta da Tommaso (Gigi), psicologo dell’infanzia timido e impacciato. Il medico però riesce a scoprire che a turbare Ciro non è solo la morte del padre, ma soprattutto le sue prime esperienze amorose. Ciro e lo psicologo concluderanno un accordo di reciproco aiuto: Tommaso aiuterà il bambino a conquistare la sua amata compagna di classe, mentre Ciro gli darà una mano per farlo fidanzare con sua madre..

Troppo Napoletano film stasera in tv: curiosità

La pellicola è stata diretta, scritta e sceneggiata da Gianluca Ansanelli, mentre tra i produttori spiccano i nomi di Alessandro Siani, Riccardo Tozzi.

