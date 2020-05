Mare di grano è il film stasera in tv mercoledì 20 maggio 2020 in onda in seconda serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Mare di grano film stasera in tv: cast

La regia è di Fabrizio Guarducci. Il cast è composto da Alessandro Paci, Simona Borioni, Sebastiano Somma, Sergio Forconi, Paolo Hendel, Ornella Muti, Yohann Chopin, Ivo Romagnoli, Donatella Pompadour, Giacomo Valenti.

Mare di grano film stasera in tv: trama

Toscana, terzo millennio. Il piccolo Adam, alla ricerca dei genitori, incontra i coetanei Adriana e Martino. Insieme all’inseparabile papera Pina, i tre si mettono in viaggio verso il mare. E’ l’inizio di una nuova avventura che, grazie anche all’aiuto di Rimando, poeta itinerante, si trasformerà in un’occasione di crescita.

Mare di grano streaming

Mare di grano streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Mare di grano film stasera in tv: trailer

Stasera in TV: link utili