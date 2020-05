Mr Crocodile Dundee è il film stasera in tv mercoledì 20 maggio 2020 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Mr Crocodile Dundee film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Commedia

ANNO: 1986

REGIA: Peter Faiman

CAST: Paul Hogan, Linda Kozlowski, John Meillon, Michael Lombard, David Gulpilil, Ritchie Singer, Maggie Blinco, Mark Blum, Terry Gill, Peter Turnbull

DURATA: 95 Minuti

Mr Crocodile Dundee film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film oggi in tv. Mick Dundee, soprannominato Mr. Crocodile, fa la guida per cacciatori di coccodrilli nelle selvagge savane dell’Australia. Durante una di queste spedizioni viene attaccato da un coccodrillo che distrugge l’imbarcazione e lo ferisce gravemente a una gamba. Questa disavventura accaduta a Mick Dundee, viene reclamizzata dal suo socio che spera così di incrementare gli affari della loro agenzia turistica.

Una giornalista newyorkese, Sue Charlton, incuriosita e a caccia di colpi sensazionali per il suo giornale va ad reMr. Crocodile e assieme affrontano un viaggio per ripercorrere le tappe della vicenda vissuta pericolosamente da Mr. Crocodile. Alla fine del viaggio, ricco di sorprese e di pericoli, Sue convince Mick a seguirlo a New York, per presentare alla stampa l’eroe che non è mai vissuto in una città con più di cinquanta abitanti. E Mr. Crocodile una volta giunto a New York, non fa fatica ad ambientarsi. Piace a tutte le persone che incontra.

Mr Crocodile Dundee film stasera in tv: curiosità

Mr. Crocodile Dundee è stato in produzione per il periodo 1985 – 1986; le riprese si sono svolte in Australia e USA.

Il film ha ottenuto 3 candidature a Premi Oscar, 3 candidature e vinto un premio ai Golden Globes.

Il film è del 1986 ed ha avuto due sequel, uno uscito due anni dopo, nel 1988 Mr. Crocodile Dundee 2 e poi Crocodile Dundee 3 nel 2001. Tutte e tre le pellicole sono interpretate dall’attore australiano Paul Hogan.

Mr Crocodile Dundee streaming

Mr Crocodile Dundee film stasera in tv: trailer

