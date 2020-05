Nero A Metà dove vedere le puntate in tv, streaming, replica

NERO A METÀ DOVE VEDERE. Da mercoledì 20 maggio 2020 arriva su Rai 1 la nuova fiction di Rai 1 diretta da Marco Pontecorvo con Claudio Amendola. Ecco di seguito dove vedere le puntate in tv, streaming e replica. TRAMA E ANTICIPAZIONI SULLA FICTION

Nero A Metà dove vedere le puntate in tv e replica

Le puntate di Nero A Metà vanno in onda il lunedì sera per un totale di sei puntate in prima serata su Rai 1 a partire dalle ore 21:20 circa. Sarà possibile seguire la diretta anche in streaming dal sito RaiPlay ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Per chi si perdesse una puntata oppure volesse rivederla, dopo la fine della diretta verrà messa in replica in streaming gratuito nella sezione Raiplay dedicata alla fiction.

Nero A Metà streaming

Inoltre è possibile guardare Nero A Metà streaming con la diretta e replica delle puntate anche sullo smartphone o tablet attraverso l’app Rai Play, disponibile per iOS e Android. Per la diretta basta andare in alto nel menù, cliccare su Dirette e selezionare il canale che si vuole vedere. Per le repliche di Nero A Metà andare su menù, cliccare su Fiction, selezionare Tutti A-Z. Quindi cliccare nella N e cercare il titolo del programma.

Nero A Metà storia e cast

Nero A Metà racconta la storia di Carlo Guerrieri (Claudio Amendola), un personaggio che unisce la grinta stropicciata e dolente dei detective d’altri tempi con le contraddizioni comiche e drammatiche degli italiani di oggi. Ispettore di Polizia ormai stanco, il Commissariato è diventato ormai la sua casa e la squadra la sua famiglia: tutti lo rispettano come un padre e lui ricambia con un sarcasmo puntuale, ma affettuoso. Sotto la scorza da duro Carlo ha un cuore docile che batte soprattutto per la figlia Alba (Rosa Diletta Rossi), cresciuta sola con lui e con cui ha un rapporto strettissimo. Tutto cambia quando arriva in Commissariato un giovane poliziotto di colore fresco di accademia: il vice ispettore Malik Soprani (Miguel Gobbo Diaz). Tra lui e Carlo è incompatibilità a prima vista. Pur tollerandosi a stento, Carlo e Malik devono continuare a lavorare insieme e le indagini li portano in contatto con una comunità di immigrati clandestini: una realtà complessa e non esente da pericoli.

Nero A Metà promo

https://www.youtube.com/watch?v=ErH8rsGAu9c

