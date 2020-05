Scontro tra Titani è il film stasera in tv mercoledì 20 maggio 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Scontro tra Titani film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Clash of the Titans

USCITO IL: 16 aprile 2010

GENERE: Avventura, Fantasy, Storico

ANNO: 2010

REGIA: Louis Leterrier

CAST: Sam Worthington, Liam Neeson, Ralph Fiennes, Jason Flemyng, Gemma Arterton, Alexa Davalos, Mads Mikkelsen, Luke Evans, Izabella Miko, Liam Cunningham, Hans Matheson, Ian Whyte, Nicholas Hoult, Vincent Regan

DURATA: 118 Minuti

Scontro tra Titani film stasera in tv: trama

Ade, il dio degli Inferi (Ralph Fiennes), vuole impossessarsi del potere che ora è nelle mani di Zeus (Liam Neeson). Tutte le forze oscure degli inferi vengono inviate da Ade alla conquista dei poteri di Zeus. Perseo (Sam Worthington), che è il figlio mortale del Signore dell’Olimpo, insieme a un gruppo di guerrieri valorosi , si mette sulle tracce del dio degli inferi per bloccare i suoi intenti malefici. Comincia così una guerra tra divinità che rischia di portare alla completa distruzione della Terra e del mondo intero. Solamente Perseo, con l’aiuto del suo cavallo alato Pegaso, potrà fermare la violenza, ma dovrà intraprendere un viaggio dove il semi-dio dovrà superare creature mitologiche mostruose, come Medusa, Calibos, le arpie e scorpioni giganti.

Scontro tra Titani film stasera in tv: curiosità

Si tratta del remake di Scontro di titani datato 1981 e ispirato al mito dell’eroe greco Perseo.

Per esigenze di copione rispetto alla mitologia alcuni accadimenti sono stati modificati per essere più funzionali a livello cinematografico.

Nel 2012 è uscito il sequel intitolato La furia dei titani (Wrath of the Titans).

Scontro tra Titani streaming

Scontro tra Titani streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Scontro tra Titani film stasera in tv: trailer

