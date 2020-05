Hunger Games Il Canto Della Rivolta parte 1 è il film stasera in tv giovedì 21 maggio 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Hunger Games Il canto della rivolta parte 1: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: The Hunger Games Mockingjay – Part I

USCITO IL: 20 novembre 2014

GENERE: Azione, Avventura, Drammatico

ANNO: 2014

REGIA: Francis Lawrence

CAST: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Julianne Moore, Philip Seymour Hoffman, Woody Harrelson

DURATA: 123 Minuti

Hunger Games Il canto della rivolta parte 1: trama

Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) si trova ora nel Distretto 13, sede della resistenza. I 75esimi Hunger Games sono terminati: la resistenza è riuscita a prelevare Katniss e alcuni concorrenti e a portarli al distretto 13, ma Peeta (Josh Hutcherson) non è tra questi. Infatti il ragazzo è nelle mani del presidente Snow ( Donald Sutherland) e ha subito un completo lavaggio del cervello da parte del presidente di Capitol City. Katniss è diventata suo malgrado il simbolo di una ribellione che ben presto si trasformerà in guerra. La resistenza ha infatti in Plutarch (Philip Seymour Hoffman) il suo esperto di comunicazione e lui intende usare l’immagine dell’eroina per convincere tutti gli altri distretti a ribellarsi e unirsi nella guerra alla capitale. Il presidente Snow sfrutta Peeta come volto del potere, mentre la resistenza usa l’immagine di Katniss per raccoglie adesioni. Sotto la guida della Presidente Coin (Julianne Moore) e i consigli dei suoi fidati amici, Katniss intraprende una battaglia per salvare Peeta (Josh Hutcherson) e un intero Paese incoraggiato dalla sua forza.

Hunger Games Il canto della rivolta parte 1: curiosità

Il libro da cui il film è tratto è il terzo della trilogia scritta da Suzanne Collins (più di 65 milioni di copie solo negli Stati Uniti).

Con oltre 700 milioni di dollari di incasso mondiale al Box office, il film ha seguito il trend del franchise al botteghino confermandosi l’enorme successo della saga.

Il film è l’ultimo interpretato dall’attore Philip Seymour Hoffman morto il 2 febbraio 2014.

Hunger Games Il canto della rivolta parte 1 streaming

Hunger Games Il canto della rivolta parte 1 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Hunger Games Il canto della rivolta parte 1: trailer

Stasera in TV sui social

