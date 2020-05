Rush è il film stasera in tv giovedì 21 maggio 2020 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Rush film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: sportivo / biografico / drammatico

ANNO: 2013

REGIA: Ron Howard

CAST: Chris Hemsworth, Daniel Bruehl, Olivia Wilde, Christian McKay, Pierfrancesco Favino, Natalie Dormer

Rush film stasera in tv: trama

Nella pellicola viene raccontata la vera storia della rivalità tra i due piloti più forti del mondo, Lauda e Hunt nel periodo d’oro della Formula Uno, fine anni ’70. Qui vengono evidenziate le principali differenze caratteriali tra i due e l’approccio che questi hanno nelle loro sfide: Hunt è più istintivo, dal carattere estroverso e solare mentre Lauda è più riflessivo, introverso e dedito alla sua professione-passione per i motori. Il film ripercorre tutta la stagione del ’76, segnata da un duello all’ultimo respiro, che passa dal grave incidente di Lauda sul circuito di Nürburgring, fino alla sfida finale nel gran premio del Giappone.

Rush film stasera in tv: curiosità

Quando Niki Lauda ha visto il film per la prima volta ha detto: “Cavolo sono proprio io!”

La corsa che James Hunt e Niki Lauda fanno nel film ambientata nel 1976 è stata l’ultima di Formula 1 tenutasi nella celebre Nürburgring Nordschleife in Germania, per via della pericolosità.

Visto che Daniel Brühl e Chris Hemsworth non avevano il permesso di guidare auto da Formula 1, hanno guidato veicoli della Formula 3 mascherate da Formula 1.

Anche se lo stesso Niki Lauda ha ammesso che il film è molto accurato sui fatti, in realtà ci sono alcune libertà artistiche sulla rivalità tra James Hunt e Lauda.

Chris Hemsworth ha fatto l’audizione per il ruolo in Rush mentre girava The Avengers. Conquistò subito Ron Howard che gli diede la parte immediatamente. L’attore però per entrare nella parte ha dovuto perdere diversi chili, presi per interpretare il muscoloso Thor.

Rush streaming

Rush streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l'app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Rush film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=KTTid5sHDuo

