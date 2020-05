VIVI E LASCIA VIVERE QUINTA PUNTATA. Arriva su Rai 1 giovedì 21 maggio 2020 la nuova fiction con protagonista Elena Sofia Ricci. Di seguito trama e anticipazioni della quinta puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Vivi e lascia vivere quinta puntata: trama e anticipazioni 21 maggio 2020

Vivi e lascia vivere quinta puntata – episodio 9 La verità. Il ritorno a Napoli di Renato, il marito di Laura, sconvolge gli equilibri. Laura cerca di recuperare con i suoi figli, ma è inutile. Giada le chiede di non essere presente alla sua laurea e alla fine torna da Luciano. Toni le comunica che sparirà.

Vivi e lascia vivere quinta puntata – episodio 10 La separazione. Un omicidio di cui viene accusato Toni, mette in pericolo l’attività di Laura. Renato fa una forte vincita al gioco e vuole appianare i suoi debiti, ma così non è. Giovanni confonde i suoi sentimenti, e si mette nei guai, e alla fine qualcuno lo investe.

Vivi e lascia vivere streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

