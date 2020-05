Battleship è il film stasera in tv venerdì 22 maggio 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Battleship film stasera in tv: cast e scheda

DATA USCITA: 13 aprile 2012

GENERE: Azione, Fantascienza, Avventura

ANNO: 2012

REGIA: Peter Berg

CAST: Liam Neeson, Taylor Kitsch, Alexander Skarsgård, Brooklyn Decker, Rihanna, Jesse Plemons, Peter MacNicol, Tadanobu Asano, Josh Pence, Hamish Linklater, Leni Ito, Reila Aphrodite, Gary Grubbs, Stephen Bishop, Adam Godley, John Tui, David Jensen (II), Griff Furst, Fileena Bahris, Natalia Castellanos, Liz Wicker, Luing Andrews, Billy Slaughter, James Rawlings, Kevin P. Kearns, Carson Aune

DURATA: 130 Minuti

Battleship film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film oggi in tv. Alcuni scienziati americani scoprono l’esistenza di un pianeta detto “Pianeta G” che è simile alla Terra con potenziale presenza di vita al suo interno. Da una postazione nelle Hawaii vengono inviate dei segnali di comunicazione. Intanto però la marina militare americana è in procinto di compiere un’esercitazione nel Pacifico.

La risposta aliena arriva, ma è violentissima e pericolosissima. Sarà la squadra di marines guidata dal comandante Alex Hopper a bordo della nave da guerra John Paul Jones, unica nave superstite nei dintorni, a dover prevenire ad ogni costo un’invasione globale della Terra e a tentare l’impossibile per distruggere gli indesiderati ospiti, dotati di armi e tecnologia mai viste prima.

Battleship film stasera in tv: curiosità

Il film è ispirato al famoso gioco da tavolo della Hasbro.

Fa parte del cast anche la cantante internazionale Rihanna che veste i panni di Cora Raikes.

Battleship streaming

Battleship film stasera in tv: trailer

