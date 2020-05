Felicia Impastato è il film stasera in tv venerdì 22 maggio 2020 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Felicia Impastato film stasera in tv cast

Alla regia del film troviamo Giancarlo Albano, mentre è Lunetta Savino ad interpretare la protagonista Felicia. Fanno parte del cast anche Carmelo Galati ad interpretare Giovanni Impastato e Linda Caridi nei panni di Felicetta Vitale. La sceneggiatura è curata da Monica Zapelli e Diego Da Silva con la consulenza di Giovanni Impastato, per la produzione di Rai Fiction insieme alla 11 Marzo di Matteo Levi.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Felicia Impastato film stasera in tv: trama

Nella notte tra l’8 e il 9 maggio 1978 Peppino Impastato viene ucciso dalla mafia. Sua madre Felicia è decisa a gridare a tutti i nomi degli assassini sfidando la malavita e dopo anni trova chi è disposto ad ascoltarla: si tratta del magistrato Rocco Chinnici, che ribalta le sentenze frettolose dei colleghi. Questo però gli costa la vita, infatti la mafia lo fa saltare in aria il 29 luglio del 1983. Nonostante Felicia sia distrutta da questo nuovo assassinio, non si arrende. Siamo al 25 ottobre del 2000 e dopo il sacrificio di tante brave, oneste e soprattutto coraggiose persone, la Sicilia è cambiata: dopo 22 anni dalla morte di Peppino, sua madre Felicia, testimone nel processo contro Tano Badalamenti, può dirgli in faccia “tu hai ucciso mio figlio”.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Felicia Impastato film stasera in tv: curiosità

Il film è liberamente ispirato alle vicende realmente accadute a Felicia Impastato, madre-coraggio di Cinisi che si ribellò alla cultura dell’omertà dopo il terribile omicidio di suo figlio Peppino Impastato, giornalista ucciso dalla mafia nella notte tra l’8 e il 9 maggio del 1978.

Felicia Impastato streaming

Felicia Impastato streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili