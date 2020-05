Spiders 3D è il film stasera in tv venerdì 22 maggio 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Spiders 3D film stasera in tv: cast

La regia è di Tibor Takács. Il cast è di Christa Campbell, Patrick Muldoon, William Hope, Shelly Varod, Jon Mack, Sydney Sweeney, Zlateto Keremedchieva, Sarah Brown, Christian Contreras.

Spiders 3D film stasera in tv: trama

Catastrofe nella Grande Mela. Proprio sulla metropolitana di New York precipitano i detriti di una stazione spaziale russa. Le autorità locali parlano di spiacevole fatalità. Nulla di più. L’evento, sebbene tragico, pare non avrà conseguenze allarmanti. In realtà ne avrà, eccome! Nessuno immagina quel che sta per accadere, né quale minaccioso segreto esso nasconda. Enormi ragni mutanti stanno per invadere la città…

Spiders 3D streaming

Spiders 3D streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Spiders 3D film stasera in tv: trailer

