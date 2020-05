CIAO DARWIN 2020 DARWIN DI DONATELLO. Torna stasera in tv venerdì 23 maggio 2020 su Canale 5 Ciao Darwin – Terre desolate con Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Ecco di seguito anticipazioni e ospiti dell’ultima puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Ciao Darwin 2020 Darwin di Donatello: anticipazioni e ospiti 23 maggio

Sabato 23 maggio, in prima serata su Canale 5, va in onda Ciao Darwin – Darwin di Donatello, appuntamento speciale con lo show antropologico condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti. In studio i concorrenti appartenenti a diverse squadre che, nel corso delle 10 puntate dell’ottava edizione del programma, si sono distinti per le loro particolari doti di forza, intelligenza, prontezza, cultura, nonché seduzione e simpatia.

Durante la serata verranno ripercorse le loro imprese e i migliori saranno eletti vincitori, ricevendo in premio i Darwin di Donatello. Tra le varie categorie in gara: Miglior Performance, Personaggio dell’anno, Miglior look, Premio faccia tosta, Miss Darwin e Mister Darwin. Per questa puntata speciale l’iconica Madre Natura sarà interpretata dalla modella italiana Sara Croce.

Ciao Darwin streaming

Il programma di Ciao Darwin streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

