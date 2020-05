L’ultima eclissi è il film stasera in tv sabato 23 maggio 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

L’ultima eclissi film stasera in tv: cast

La regia è di Taylor Hackford. Il cast è composto da Kathy Bates, Jennifer Jason Leigh, Judy Parfitt, Christopher Plummer, David Strathairn, Eric Bogosian, John C. Reilly, Kelly Burnett, Roy Cooper, Tom Gallant, Weldon Allen, Wayne Robson, Bob Gunton, Ruth Marshall, Ellen Muth.

L’ultima eclissi film stasera in tv: trama

Little Tall Island, Maine. Dolores Claiborne ha lavorato una vita per una ricca e arcigna signora. Quando l’anziana donna viene ritrovata morta, i sospetti della polizia cadono subito su Dolores. In aiuto della madre giunge da New York la figlia Selena, reporter affermata. Mentre le indagini proseguono, vediamo, attraverso alcuni flashback, immagini della vita di Dolores e dell’infanzia di Selena. Un’infanzia che nasconde un doloroso segreto.

L’ultima eclissi film stasera in tv: curiosità

Il film si ispira al romanzo di Stephen King intitolato Dolores Claiborne, il film diretto da Taylor Hackford gioca sull’ottimo alternarsi di piani temporali, passato e presente, sottolineati da fotografie molto diverse, il primo da colori molto vividi, il secondo girato con una predominanza dei blu.

L’ultima eclissi streaming

L’ultima eclissi streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

L’ultima eclissi film stasera in tv: trailer

