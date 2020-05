Lupin III La lacrima della Dea è il film stasera in tv sabato 23 maggio 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Lupin III La lacrima della Dea film stasera in tv: cast

GENERE: Animazione, Azione

ANNO: 2006

REGIA: Hajime Kamegaki

DURATA: 90 minuti

Lupin III La lacrima della Dea film stasera in tv: trama

Lupin e il suo socio Jigen vogliono rubare un diamante. La storia comincia quando una notte Lupin si imbatte in Michelle, una bella e giovanissima ragazza inseguita da tre individui. Naturalmente il ladro gentiluomo la salva dai loschi individui e Michelle gli chiede di accompagnarla in un hotel di lusso dove gli confessa di essere la figlia di un potente uomo d’affari. Gli chiede così di proteggerla da suo padre, ma anche di fare un lavoro per lei: rubare al padre un enorme diamante chiamato La Lacrima della Dea di proprietà del nuovo presidente degli Stati Uniti.

Il prezioso diamante sarà però esposto solo per 7 giorni. Molti intendono impadronirsene, persino i trafficanti d’armi e alcuni hanno l’intenzione di sostituirlo con una copia, che in realtà è una bomba per ricattare il Presidente americano. Tuttavia anche Fujiko è intenzionata ad appropriarsi della pietra preziosa e per farlo chiede il supporto Goemon. Chi riuscirà a portare a termine la rapina? Chi è veramente il padre di Michelle e perché lei vuole sfuggirgli?

Lupin III La lacrima della Dea film stasera in tv: curiosità

Si tratta del 18° special televisivo giapponese con protagonista Lupin III, il celebre ladro creato dalla mente di Monkey Punch. Questo è il primo special in cui Lupin viene doppiato in Italia da Stefano Onofri, dopo la scomparsa di Roberto Del Giudice.

Lupin III La lacrima della Dea streaming

Lupin III La lacrima della Dea streaming streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

