Rio 2 Missione Amazzonia è il film stasera in tv sabato 23 maggio 2020 in onda in prima serata su Italia 1.

Rio 2 Missione Amazzonia film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 17 aprile 2014

GENERE: Animazione, Avventura, Commedia, Family

ANNO: 2014

REGIA: Carlos Saldanha

CAST: Anne Hathaway, Jesse Eisenberg, Jemaine Clement, Tracy Morgan, George Lopez, Leslie Mann, Rodrigo Santoro, Jake T. Austin, Jamie Foxx, Andy Garcia, Kristin Chenoweth, Rita Moreno, Amandla Stenberg, Natalie Morales

DURATA: 101 Minuti

Rio 2 Missione Amazzonia film stasera in tv: trama

I due pappagalli Blu e Gioiel vivono sereni e con tutte le comodità a Rio de Janeiro assieme ai loro tre piccoli figlioletti: Bia, il piccolo Tiago e Carla, la maggiore dei tre. Blu è addomesticato ma la femmina Gioiel non vuole che i figli si comportino come gli umani e preferisce che imparino ad essere veri uccelli. Linda, l’ex proprietaria di Blu, e suo marito, l’ornitologo Tullio, sono in spedizione nella giungla amazzonica e scoprono l’esistenza di altri macao blu che si pensava estinti. Dopo aver sentito la notizia in TV, Gioiel stanca della vita urbana di Rio, insiste con Blu affinché partano alla volta dell’Amazzonia con la scusa di aiutare Linda e Tullio a trovare la colonia. Così la famiglia lascia Rio per raggiungere l’Amazzonia, accompagnati dai loro vecchi amici Rafael, Nico e Pedro. Nel viaggio Blu porta con sé un marsupio pieno di oggetti umani tra cui un GPS che gli fornirà la strada per l’Amazzonia.

Intanto i ricercatori Linda e Tullio sono minacciati da una squadra di taglialegna illegali che vogliono disboscare proprio l’area che invece dovrebbe diventare un’area protetta. Anche Blu è in pericolo perché è stato avvistato da Miguél, il cacatua che aveva dato la caccia a Blu e Gioiel nel primo film. Miguél insieme ai alla sua banda formata da Gabi, una rana freccia e Charlie, un tamandua muto, tenta di uccidere Blu. Arrivati in Amazzonia, il gruppo di pappagalli trova lo stormo e Gioiel ritrova suo padre Eduardo, il burbero capo della colonia di ara. Blu cerca di integrarsi al meglio nello stormo, dove non è permesso usare oggetti umani, aiutato dal vecchio Eduardo. Ma nella giungla le cose sono molto diverse rispetto a quando erano a Rio..

Rio 2 Missione Amazzonia film stasera in tv: curiosità

Tra i doppiatori in lingua originale ci sono anche Jesse Eisenberg, Anne Hathaway, Jamie Foxx, will.i.am, Andy García e Bruno Mars.

Rio 2 Missione Amazzonia streaming

Rio 2 Missione Amazzonia streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva.

Rio 2 Missione Amazzonia film stasera in tv: trailer

