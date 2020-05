Oggi, sabato 23 maggio 2020 è il 28esimo anniversario della Strage di Capaci in cui vennero ucciso il giudice antimafia Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta Vito Schifani, Antonio Montinaro, Rocco Dicillo.

In occasione della memoria del terribile eccidio avvenuto il 23 maggio 1992 e in concomitanza con la Settimana della

Legalità promossa dalla Fondazione Falcone e dall’Università La Sapienza di Roma, la Rai propone una programmazione tv, radio e social dedicata al giudice, ma anche a Paolo Borsellino e a tutti coloro impegnati contro la mafia.

Strage di Capaci: programmazione Rai per commemorare Falcone Borsellino e le loro scorte

Sarà diversa dagli anni passati, ma #PalermoChiamaItalia, l’iniziativa volta a ricordare le stragi di Capaci e Via D’Amelio, nelle quali persero la vita i giudici Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e gli uomini delle loro scorte, non si ferma. Le restrizioni dovute all’emergenza per l’epidemia da coronavirus impediranno le celebrazioni con il pubblico, in particolare il viaggio degli studenti con la Nave della Legalità e la cerimonia dell’Albero di Falcone (che avverrà “a porte chiuse”), ma l’importanza della memoria, il ricordo del sacrificio di donne e uomini coraggiosi, resta un caposaldo dell’iniziativa. Anche nella programmazione che la Rai, come ogni anno, le dedicherà, nel corso di tutto il prossimo weekend.

Strage di Capaci: programmazione Rai

Nel dettaglio le trasmissioni Rai saranno attraversate dal filo del ricordo, a supporto dell’iniziative del MIUR che, vista l’impossibilità di organizzare cortei e raduni, ha invitato gli studenti e i cittadini ad affacciarsi dai balconi di casa, appendendo un lenzuolo bianco, un tricolore o degli striscioni, in silenzio o cantando l’Inno d’Italia: lo slogan di questo 2020 è infatti “Il mio balcone è una piazza”.

