L’ALLIEVA 2 ULTIMA PUNTATA. Con le repliche della seconda stagione, torna su Rai 1 la fiction con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Di seguito trama e anticipazioni dell’ultimo appuntamento domenica 24 maggio 2020. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

L’Allieva 2 ultima puntata: trama e anticipazioni 24 maggio 2020

L’Allieva 2 ultima puntata – episodio 11 Omega come omicidio. Claudio annuncia ad Alice che probabilmente diventrà direttore dell’Istituto e dice alla ragazza di voler conoscere i suoi genitori, per ufficializzare il loro amore. L’atmosfera romantica viene bruscamente interrotta dal tragico ferimento del vicequestore Calligaris davanti l’ingresso dell’istituto. Le indagini allontaneranno progressivamente Claudio e Alice: troppo diversi i loro modi di reagire alle emozioni, al dolore e alle avversità.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

L’Allieva 2 ultima puntata: trama e anticipazioni 24 maggio 2020

L’Allieva 2 ultima puntata – episodio 12 Corsa cieca. Un allenatore podistico viene ritrovato cadavere ai bordi di una pista. Si tratta di un’indagine complicata, con un’unica testimone ipovedente. Alice, nel frattempo, deve riflettere sui suoi sentimenti verso Arthur che le rivela di voler tornare a vivere a Roma pur dì starle vicino.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

L’Allieva 2 streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

L’Allieva 2: seguilo con noi

Per commentare in diretta la fiction L’Allieva 2 basta andare sull’hashtag ufficiale #LAllieva #LAllieva2, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su L’Allieva 2 segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

L’Allieva: link utili