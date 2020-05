Sleepers è il film stasera in tv domenica 24 maggio 2020 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Sleepers film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: drammatico

ANNO: 1996

REGIA: Barry Levinson

CAST: Brad Pitt, Kevin Bacon, Billy Crudup, Robert De Niro, Vittorio Gassman, Minnie Driver, Dustin Hoffman

Sleepers film stasera in tv: trama

Siamo durante l’estate 1966 a Hell’s Kitchen, situato nell’East Side di Manhattan. Lorenzo “Shakes”, Michael, John e Tommy sono quattro giovani amici che per un terribile scherzo del destino uccidono un uomo. I ragazzi volevano solo fare una bravata, rubando qualche hot dog, ma il carretto investe un anziano all’uscita della metropolitana. Per questo vengono condannati a 18 mesi di riformatorio e rinchiusi sotto la custodia degli agenti Nokes e Ferguson. I due però, violenti e sadici, abusano sessualmente dei ragazzi insieme ad altri agenti del riformatorio. L’unico a dare un po’ di speranza ai giovani è padre Bobby Carrillo, un sacerdote che fa spesso visita a Lorenzo. Passati diversi anni, nel 1981, Tommy e John scovano in un locale di Hell’s Kitchen l’agente Nokes e lo uccidono. Inizierà così un lungo processo in cui l’accusa è guidata dal loro ex amico Michael..

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Sleepers film stasera in tv: curiosità

La pellicola è tratta dall’omonimo romanzo autobiografico di Lorenzo Carcaterra.

La parola “sleepers” in slang americano indica i giovani ragazzi reclusi nei riformatori, i quali hanno un probabile futuro da delinquenti.

L’autore del libro autobiografico Lorenzo Carcaterra ha dichiarato che la storia narrata sia quella vera a lui accaduta. Non esistono però registri scolastici o di riformatori che la confermino.

Durante le riprese, Kevin Bacon non ha mai incontrato Robert De Niro e Dustin Hoffman.

Il film è stato girato nell’ex ospedale psichiatrico di Fairfield Hills a Newtown, Connecticut.

Billy Crudup e John Slattery hanno in seguito lavorato insieme in Il caso Spotlight del 2015, che parla di una tematica simile di abusi.

Sleepers streaming

Sleepers streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Sleepers film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili