Vikings 6X01 e 6X02: trama, anticipazioni, promo, spoiler, streaming

Gli episodi di Vikings 6X01 e 6X02 va in onda su Sky Atlantic giovedì 24 maggio 2020. Di seguito trama, anticipazioni, streaming e promo del prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN ITALIANO

Vikings 6X01 e 6X02: trama e spoiler

Dopo una lunghissima pausa, torna su Sky Atlantic la sesta stagione della serie tv di History con la prima parte. Vikings 6 arriva infatti a quasi un anno dalla fine della stagione 5B, mentre vedremo la seconda e ultima parte della serie sui Vichinghi tornerà tra un anno. Sarà un doppio episodio quello che ci attende per il primo appuntamento con la serie: andranno infatti in onda uno dopo l’altro Vikings 6X01 New Beginnings e Vikings The Prophet 6X02.

L’emittente ha rilasciato una breve sinossi con alcune anticipazioni. Sulla Via della Seta, Ivar e la sua guardia del corpo, Vigrid, vengono catturati dal crudele Principe Oleg. A Kattegat, Lagertha annuncia i propri piani per il futuro. Nonostante il parere contrario di Lagertha, Bjorn decide di correre in aiuto di Harald. Accompagnato da Ivar, il principe Oleg viaggia verso Novgorod per incontrare il nipote Igor.

Vikings 6X01 streaming e Vikings 6X02 streaming

Negli USA e in Canada l’episodio va in onda su History Channel mercoledì 4 dicembre 2019. In Italia la puntata doppiata in italiano verrà trasmessa sulla piattaforma streaming TimVision il giorno seguente, ossia giovedì 5 dicembre 2019. Inoltre l’episodio va in onda su Sky Atlantic venerdì 22 maggio 2020. DOVE VEDERE GLI EPISODI ON DEMAND

Vikings 6X01 e 6X02 streaming sottotitoli

Per chi non ha un abbonamento a TimVision o non vuole aspettare gli episodi doppiati in italiano, sicuramente le puntate sottotitolate saranno disponibili nei siti specializzati in streaming (come per esempio fastsubita e eurostreaming), anche se dobbiamo sottolineare ai lettori che queste modalità non sono legali.

Vikings 6X01 e 6X02 promo

