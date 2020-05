Il Gladiatore è il film stasera in tv domenica 26 maggio 2019 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il Gladiatore film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 19 maggio 2000

GENERE: Azione, Storico

ANNO: 2000

REGIA: Ridley Scott

CAST: Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Richard Harris, Connie Nielsen, David Hemmings, Oliver Reed, David Schofield, Tomas Arana, Spencer Treat Clark, Tommy Flanagan, Derek Jacobi, Giorgio Cantarini, Giannina Facio, John Shrapnel, Sven-Ole Thorsen, Djimon Hounsou, Ralf Moeller, Nicholas McGaughey, Chris Kell, John Quinn, Omid Djalili

DURATA: 155 Minuti

Il Gladiatore film stasera in tv: trama

Massimo Decimo Meridio (Russell Crowe) è un valorosissimo comandante dell’esercito romano che ha contribuito a portare all’imperatore Marco Aurelio importanti vittorie, tanto che tra il regnante e il militare si è instaurato un legame profondo quasi come tra padre e figlio. Di questo è estremamente geloso il figlio di Marco Aurelio, Commodo, il quale quando scopre che il padre vorrebbe cedere l’impero ai senatori per istituire una nuova repubblica, lo uccide divenendo imperatore.

Solo Massimo conosce la volontà di Marco Aurelio e ne sospetta l’omicidio, ma Commodo fa in modo di farlo assassinare dai soldati. Massimo però scappa e torna dalla sua famiglia, trovando però moglie e figlio uccisi. Qui, disperato e quasi senza vita, viene soccorso e preso da una carovana, quindi venduto come schiavo per diventare un gladiatore. Solo attraverso questo nuovo percorso Massimo riuscirà a organizzare il suo desiderato incontro con Commodo..

Il Gladiatore film stasera in tv: curiosità

La pellicola ha ottenuto un grande successo al botteghino ed è stata premiata con cinque Premi Oscar, tra cui miglior film.

Russel Crowe ha avuto molte controfigure per le varie scene di azione.

La colonna sonora molto celebre del film culmina con il brano Now We Are Free interpretato dalla cantante australiana Lisa Gerrard.

Ridley Scott chiese al comune di Roma di girare alcune scene dei duelli dentro il vero Colosseo, ma non gli fu permesso in quanto a quel tempo l’Anfiteatro era in ristrutturazione.

Il Gladiatore streaming

Il Gladiatore film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

