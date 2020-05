LA CATTEDRALE DEL MARE SECONDA PUNTATA. Martedì 26 maggio 2020 torna su Canale 5 la fiction spagnola intitolata in originale La catedral del mar. Scopri trama e anticipazioni sul primo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

La Cattedrale del Mare seconda puntata: trama e anticipazioni 26 maggio 2020

La Cattedrale del Mare trama episodio 3 Desiderio. Trascorrono quattro anni e i servi affamati si ribellano contro i nobili. Un gesto coraggioso trasforma il sogno di Arnau in realtà e presto lui s’innamora.

La Cattedrale del Mare trama episodio 4 Pentitevi. Joan ascolta una confessione inquietante. Combattuto tra due donne, Arnau fugge andando in guerra. Sulle sue tracce, Aledis fa un incontro fatidico.

La Cattedrale del Mare streaming

La Cattedrale del Mare streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app MediasetPlay disponibile per iOS e Android.

Per commentare in diretta la serie tv La Cattedrale del Mare in onda su Canale 5 la domenica sera basta andare sull’hashtag ufficiale #LaCattedraledelMare, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook o Twitter della serie.

