La prima volta di mia è il film stasera in tv martedì 26 maggio 2020 in onda in seconda serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

La prima volta di mia film stasera in tv: cast

La regia è di Riccardo Rossi. Il cast è composto da Stefano Fresi, Anna Foglietta, Fabrizia Sacchi, Riccardo Rossi, Benedetta Gargari.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

La prima volta di mia film stasera in tv: trama

Separato dalla moglie da una decina d’anni, Alberto (Riccardo Rossi) è medico della mutua. La sua vita è organizzata in ogni dettaglio, ordinata e metodica e al centro di essa c’è sua figlia Bianca, quindicenne. Un bel giorno al medico capita qualcosa di non previsto che rischia di mettere a soqquadro la sua esistenza. L’uomo sul diario della figlia, di nascosto, legge che lei sta per fare l’amore per la prima volta. Alberto è nel panico: la sua bambina sta per commettere un gravissimo errore. Che fare?

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Alberto è determinato a proteggere la figlia, a farle capire, perlomeno, come dovrebbe essere la fatidica “prima volta” e così organizza una cena con lei e con una sua amica ginecologa, Marina, esperta di adolescenti, che secondo lui potrebbe aiutarlo a gestire meglio la scottante faccenda. Solo che al loro tavolo si aggiungono anche, non troppo desiderati, il marito di Marina e una collega di quest’ultimo. I quattro adulti si ritrovano a raccontare a Bianca la loro prima volta, e la cena che aveva nella intenzioni di Alberto uno scopo “istruttivo” si trasforma in qualcosa di completamente diverso, destinato a cambiare il rapporto tra lui e sua figlia.

La prima volta di mia streaming

La prima volta di mia streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

La prima volta di mia film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili